Inter de Milán le ganó al Lecce 1-0 y sacó seis puntos al Napóles que igualó con Parma 0-0

El solitario gol de Francesco Pío Esposito a diez el final, permitió al Inter de Milán ganarle al Leece 1-0, y con el empate del Nápoles en casa contra el Parma 0-0, saco mas ventaja en el liderato de la Serie “A” del Calcio Italiano. Ahora los interistas le llevan 6 puntos a los napolitanos y a los milaneses que jugarán recién mañana (46-40).

Batalló mucho el Inter de Milán, para sortear la férrea defensa del Lecce, que aguantaba a más no poder el empate a cero, pero a los 80’ Francesco Pio Esposito aprovechó un rebote en área rival y mandó el balón al fondo de la red, para otorgarles la victoria vital, que fue celebrado por sus hinchas.

Y es que, a primera hora, el Nápoles jugando en el Diego Armando Maradona solo pudo empatar ante el visitante Parma 0-0, dejando enredado dos puntos valiosos en su objetivo de pelear el “Scudetto” con el Inter y el propio AC Milán. La fecha continúa mañana con estos partidos: 12:30 p.m. Verona-Bolonia; 2.45 p.m. Como-AC Milán.