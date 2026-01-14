Denuncian prácticas cuestionables con documentos notariales

Una serie de irregularidades han salpicado a la abogada Claudia Reyes Juscamaita, quien ha representado a varias empresas en procesos de contratación pública. Según documentos y testimonios, Reyes Juscamaita habría presentado documentos notariales falsos en al menos dos casos, lo que podría constituir un delito de falsificación de documentos y fraude procesal.

En el Expediente 02486-2019-TCE-S2, Reyes Juscamaita representó a una empresa que presentó un documento notarial supuestamente certificado por la Notaría Pública Mónica C. Salvatierra Saldaña, que resultó ser falso. A pesar de la declaración de la notaría, el Tribunal de Contrataciones del Estado dispuso una «fiscalización posterior» en lugar de iniciar un procedimiento sancionador.

En otro caso, Reyes Juscamaita representó al Consorcio Castilla, que presentó una Declaración Jurada presuntamente emitida y suscrita por la Notaria Pública Bertha Teresa Saldaña Becerra, de Cajamarca. La notaría afirmó que el documento era falso y que había sido coactada a firmarlo.

A pesar de estas evidencias, el Tribunal de Contrataciones del Estado no ha tomado medidas efectivas contra Reyes Juscamaita ni contra las empresas que ha representado. Actualmente, la abogada representa al CONSORCIO ROLOPOM I,( LP 06 – PRONIS) que está siendo investigado por presentar información inexacta y documentos falsos en un proceso de adjudicación.

La falta de acción del Tribunal de Contrataciones del Estado ha generado preocupación entre los ciudadanos y los profesionales del derecho, que exigen transparencia y justicia en los procesos de contratación pública.