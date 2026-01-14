Caen tres policías por presunto cobro de coima en Moquegua

Otros tres efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos en el marco de una investigación por el presunto delito de cohecho. Según el Ministerio Público, los agentes habrían exigido el pago de S/ 2,000 para dejar en libertad a un chofer intervenido por conducir en estado de ebriedad.

Los detenidos fueron identificados como el teniente Eduardo Chaiña, el suboficial superior Mario Coapaza y el suboficial Carlos Miranda, quienes prestaban servicios en la comisaría de Ciudad Nueva, ubicada en la provincia de Ilo, región Moquegua.

De acuerdo con las diligencias fiscales, el dinero habría sido entregado mediante la aplicación Yape, lo que permitió a las autoridades reunir elementos de convicción para proceder con la detención de los implicados.

El caso continúa en investigación para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otros hechos similares.