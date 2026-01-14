Arsenal venció a Chelsea 3-2 de visita y sacó ventaja en la ida de semifinales de la Carabao Cup

Arsenal sacó ventaja en la serie ante Chelsea por la semifinal de la Carabao Cup. Los ‘Gunners’ se impusieron por 3-2 en el cotejo de ida y buscarán cerrar la llave en casa. En la otra semifinal jugada el martes, Manchester City también de visitante derrotó al Newcastle 2-0, y es favorito para cerrar la llave en casa y pasar a la gran final.

El equipo de Arteta encontró la ventaja rápidamente. Apenas a los 7 minutos ya ganaba con el tanto de White, y en el complemento golpearon de la misma forma a los 49’ a través de Gyökeres, para el 2-0 parcial, que parecía que cerraban el triunfo.

La reacción de los ‘Blues’ llegó por medio de Alejandro Garnacho que a los 57’ puso el descuento, pero Arsenal nuevamente aprovechó una chance con Zubimendi para poner el tercero a los 71’. Pero otra vez Garnacho continuó siendo figura del Chelsea y a los 83’ anotó el segundo tanto, pero no alcanzó para al menos salvar el empate.