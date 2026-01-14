Alianza Lima cosechó segunda derrota en Serie «Río de la Plata» en Uruguay al caer con Unión Santa Fe por 2-1

Sigue sin ganar. Alianza Lima sigue sin mostrar mejoría y cayó esta vez ante Unión Santa Fe de Argentina 2-1, por la Serie “Río de la Plata” de Montevideo-Uruguay. Errores infantiles de sus jugadores, originaron los dos goles del cuadro “tatengue” para llevarse la victoria, y se espera que el domingo ante Colo Colo de Chile pueda mejorar su rendimiento.

Apenas al minuto de juego un pase de Sergio Peña hacia su propio arco y la desatención del golero Alejandro Duarte, originó que el balón se meta en el arco íntimo para el 1-0 del equipo santafesino, que sin proponérselo estaba en ventaja. Con el debut de Luis Advíncula desde el inicio, Alianza no fue capaz de equilibrar las acciones en esta etapa.

En el complemento y con muchos cambios efectuados por el técnico Guede, llegaron dos goles más. A los 52’ otro error en salida de los íntimos, cuando Viscarra dio pase a Jesus Castillo, y el balón fue interceptado por Pitton que habilitó a Palacios que anotó el 2-0 para Unión Santa Fe. Y a los 54’ el ecuatoriano Eryk Castillo con remate potente mandó el balón al lado imposible del portero Mansilla, y darle el descuento para Alianza, que no evitó la derrota.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Duarte (Viscarra); Advíncula (Garcés), Zambrano (Antoni), Chávez (J. Castillo), Trauco (Vélez); Velásquez (Carbajal), Cari, Peña (Burlamaqui), Cantero (Gentile); Girotti y Motta (E. Castillo). DT: P. Guede.

UNIÓN SANTA FE: Mansilla; Vargas (Álvarez), Rodríguez (Ludueña), Fascendini, Profini; Del Blanco (B. Pitton), Palacios (Aguirre), M. Pitton (Yacone); Fragapane (Estigarribia), Colazo (Palavecino) y Tarragona (González). DT: L.Maledón.

ÁRBITRO: Esteban Guerra (Uruguay)

ESCENARIO: Estadio Parque Federico Omar Saroldi