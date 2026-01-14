Albacete hizo historia al eliminar al Real Madrid 3-2 y pasó a cuartos de final de la Copa del Rey

Albacete hizo historia en la Copa de Rey. El club de segunda división de España eliminó al poderoso Real Madrid por 3-2 y clasificó a los Cuartos de Final después de 15 años, dando el “batacazo”, teniendo al atacante Jefte Betancor al héroe al marcar dos goles. Un “cachetazo” en el Estadio Carlos Belmonte para los merengues que no tuco un bien resultado con el debut de Álvaro Arbeloa.

En los 45’iniciales, Albacete hizo pelea al Real Madrid, y contra todo pronóstico se puso en ventaja en el marcador, cuando a los 42’ el mediocampista Jose Villar aprovechó un corner de su compañero Lazo, para aplicar un cabezazo al primer poste de Lunin y mandar el balón a la red. Sin embargo, la visita reaccionó y a los 48’ el argentino Franco Mastantuono añadió un balón en área chica y logró el empate parcial.

En el complemento, siguió la sorpresa, ya que a los 81’ un mal rechazo de Gonzalo García, permitió al atacante Jefte Betancor, quien empalmó el balón de derecha y el balón doblegó las manos del arquero ucraniano Andriy Lunin y puso el 2-1 para Albacete.

A los 92’ Gonzalo García de cabeza puso el 2-2 para el Real Madrid y cuando terminaba el cotejo, otra vez Jefte Betancor con una sutil definición al segundo poste de Lunin, infló el balón en las redes visitantes, para darle el triunfo al Albacete.

En otros partidos de hoy miércoles, Real Betis le ganó al Elche 2-1, mientras Alavés venció al Rayo Vallecano 1-0. Mañana será el turno del FC Barcelona, que visitará al Racing de Santander desde las 3:00 p.m. (hora peruana), y a esa misma hora Burgos FC recibirá al Valencia.