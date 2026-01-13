Traspasos y movimientos en el mercado antes del cierre de la temporada de la Liga 1

Cuando todavía no se baja el telón de la temporada 2025, el ambiente en los despachos de la Liga 1 avanza a otro ritmo, porque mientras algunos equipos pelean por cerrar con decoro el año, otros ya están con la cabeza puesta en el 2026, reorganizando el plantel, liberando puestos y tanteando refuerzos con la idea de arrancar el próximo año con una energía distinta.

Y en ese ir y venir de rumores, despedidas emotivas y nombres que empiezan a girar en el radar, hay varios movimientos que han empezado a marcar la pauta de un mercado de fichajes que, aunque recién comienza, ya está dejando titulares que dan que hablar.

Alianza Lima empieza a mover fichas

Por Matute, lo que se respira no es precisamente calma. Y es que tras un año irregular que no terminó de convencer a nadie, Alianza Lima ha activado su modo “reconstrucción total”, con Néstor Gorosito al mando de la operación. En medio de una revisión profunda del plantel, ya hay tres nombres que no seguirán: Ricardo Lagos, Ángelo Campos y Guillermo Enrique.

El caso de Lagos y Campos venía generando conversación desde hace meses, porque ambos fueron piezas importantes en los títulos de 2021 y 2022, aunque con el paso del tiempo terminaron perdiendo participación y peso dentro del equipo. Lagos, que alguna vez fue intocable por la banda izquierda, terminó el año viendo más partidos desde el banco que en la cancha. Campos, por su parte, tuvo muy poca participación este 2025 y quedó completamente desplazado tras la renovación de Guillermo Viscarra por dos temporadas más.

La situación de Guillermo Enrique va por otra línea. Llegó por pedido del propio Gorosito y con buenas expectativas, aunque las lesiones hicieron que su aporte quedara lejos de lo esperado. Como Gimnasia de La Plata solo aceptaba una venta definitiva, la dirigencia íntima consideró que no tenía sentido insistir y decidió dar por terminado el vínculo.

Con estas salidas ya confirmadas, queda claro que el ‘Pipo’ quiere renovar la piel blanquiazul de cara a un 2026 donde volver a ser protagonista en las apuestas de fútbol será una obligación más que un deseo.

En Universitario se va un campeón

Mientras tanto, en la vereda opuesta, Universitario también se mueve, y lo hace despidiendo a un jugador que llegó con mucha expectativa, dejó buenos momentos, y aunque no siempre fue titular, fue parte del equipo campeón de los dos últimos torneos. Gabriel Costa se va del club tras una temporada y media con la crema, y su salida ya fue confirmada de manera oficial por la institución.

Lo curioso es que Costa, pese a su edad y a las lesiones ocasionales, nunca dejó de ser considerado una pieza útil en el vestuario. Jugó 35 partidos, anotó un gol, dio cuatro asistencias y sumó experiencia en Libertadores.

Y es que no es el único que se va. También han salido Diego Churín y Sebastián Britos, en un intento por hacer espacio y preparar el terreno para lo que viene. Porque sí, hay rumores, y uno de los más sonados es Yoshimar Yotún.

El caso Yotún toma forma

No es la primera vez que suena, pero esta vez el rumor parecía tener más fuerza. Según varios medios, Universitario estaría interesado en fichar a Yotún para la temporada 2026. Sin embargo, el propio entorno del jugador ha dejado claro que no tiene intención de dejar Sporting Cristal, por lo menos no ahora.

El periodista Bruno Cabala contó que incluso hubo algunos contactos informales para tentar al jugador, pero que él fue firme y no mostró mayor interés. Su lealtad con Cristal, sumada al hecho de que aún tiene objetivos pendientes en la Copa Libertadores, hace que esta posibilidad se vea muy lejana.

Yorleys Mena sigue apostando por la Liga 1

Y mientras en los grandes todo se mueve entre rumores, salidas y negociaciones complejas, hay otros movimientos que pasan más bajo el radar pero que también tienen impacto. Uno de ellos es el fichaje de Yorleys Mena por Sport Huancayo, después de que descendiera con Alianza Universidad.

El colombiano, que ya tiene experiencia en el torneo y conoce bien el ritmo del fútbol peruano, no quiso irse del país y encontró rápido acomodo en un club que, sin hacer mucho ruido, quiere meterse en la pelea la próxima temporada. Huancayo ya piensa en cómo incomodar a los de arriba, y Mena puede ser una pieza importante en esa apuesta.

El mercado no duerme

Lo que se percibe en este inicio de mercado es un escenario que difícilmente será tranquilo. Todavía quedan semanas para el cierre, aunque las primeras decisiones ya empezaron a mover las piezas del tablero, y lo que viene parece igual de impredecible.

En los próximos días se esperan más confirmaciones, fichajes inesperados y negociaciones que pueden resolverse de un momento a otro. Como ocurre siempre en la Liga 1, basta una llamada o un acuerdo rápido para que todo cambie en cuestión de minutos.