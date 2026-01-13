Titular del IPD Sergio Ludeña reconoció errores logísticos en los Juegos Bolivarianos

El jefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, se refirió a la reciente organización de los Juegos Bolivarianos, los avances en la planificación de los Panamericanos 2027 y los planes para mejorar el Estadio Nacional, además de los proyectos de masificación deportiva que impulsa el organismo. Fue en la entrevista concedida al programa “Full Deporte” de Radio Ovación.

Respecto a los Juegos Bolivarianos, Ludeña señaló que, desde el punto de vista deportivo, el evento se desarrolló correctamente, con récords de medallas incluidos. «Lo que encontramos fue que, administrativamente, hubo demoras: los recursos estuvieron desde agosto y no se habían ejecutado. Deportivamente funcionó bien, pero en logística sí hubo problemas», explicó.

Detalló que, ante los inconvenientes, se evaluaron tres alternativas: posponer los Juegos, cancelar o aplicar un decreto de urgencia, optando por la última opción junto con el ministerio de Educación, la Presidencia de la República y el sector privado. «Estos juegos no hubieran salido adelante sin las federaciones, las delegaciones, la empresa privada y el Ministerio de Defensa, que colaboró también con alojamientos. Hubo errores, pero no puedo asegurar dolo; sí fue una pésima gestión de planificación. Si se presentaron otras cosas, de eso ya se encargará de verlo la Contraloría», indicó.

De los Juegos Panamericanos, Ludeña precisó que Perú mantiene «la mejor infraestructura deportiva de Sudamérica» y que el país cumple con todos los compromisos. «No creemos necesario construir nuevos edificios que terminen siendo elefantes blancos. Hay que refaccionar y mejorar las instalaciones deportivas existentes, que se han deteriorado con los años. “Tenemos una gran relación con Panam Sports y hay la tranquilidad de que los Juegos Panamericanos siguen avanzando y lo vamos a organizar. Finalmente, Ludeña abordó los planes para el Estadio Nacional, donde existen contratos con conciertos y eventos. «Para el IPD la prioridad siempre será lo deportivo, pero hemos encontrado contratos firmados con eventos y conciertos, además de un cronograma ya armado y tampoco podemos dejar de lado esos compromisos existentes porque finalmente también nos ayudan a mejorar el mantenimiento”, explicó Ludeña.