Taiwán se proyecta al mundo: Presidente Lai impulsa el crecimiento del sector médico‑tecnológico 

El presidente Lai Ching-te declaró en un foro de salud el 11 de enero en la ciudad de Taipéi que el Gobierno está comprometido a aprovechar el talento de Taiwán en atención médica y alta tecnología para garantizar la competitividad de la nación a nivel global.

Desde que asumió el cargo en mayo de 2024, el presidente ha hecho de “Taiwán Saludable para Todos” una prioridad política, creando el Comité de Promoción de Taiwán Saludable para supervisar la implementación de los proyectos vinculados a esta iniciativa más adelante ese mismo año.Lai señaló que un ejemplo destacado es el Plan de Cultivo de Taiwán Saludable, lanzado el año pasado con un presupuesto total de 48.900 millones de dólares taiwaneses (1.550 millones de dólares estadounidenses). Esta iniciativa de cinco años tiene como objetivo enfrentar los cambios demográficos de la nación y garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguro Nacional de Salud.El mandatario explicó que el proyecto se centra en mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud; fomentar el talento diverso; integrar tecnologías médicas inteligentes; y promover una medicina socialmente responsable y sostenible. Lai también agradeció a los profesionales de la salud de la nación por su dedicación, que ha convertido a Taiwán en un líder durante años en las clasificaciones globales de atención médica.

Al mismo tiempo, Lai indicó que el Gobierno está intensificando los esfuerzos para desarrollar la medicina inteligente en Taiwán mediante la Ley de Medicina Regenerativa y la Ley de Productos Medicinales Regenerativos de 2024.

Estas acciones cumplen un doble propósito: brindar a la población de Taiwán vidas más largas y saludables, y permitir que Taiwán supere a sus rivales internacionales gracias a sus tecnologías líderes, añadió el mandatario.

Fuente: Noticias de Taiwán

https://noticias.nat.gov.tw/92/280266