Taipéi alberga el Foro de Líderes de ONG 2026 y fortalece su papel internacional 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés) celebró el Foro de Líderes de ONG de 2026 el 7 de enero en la ciudad de Taipéi, destacando los logros internacionales de las agencias gubernamentales taiwanesas y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la promoción de la diplomacia integrada.

Bajo el título “Diplomacia integrada en acción: experiencias, logros y perspectivas de las ONG”, el evento reunió a más de 200 académicos, funcionarios, representantes empresariales y líderes y empleados de las ONG tanto nacionales como internacionales, dio a conoer el MOFA.En su discurso de apertura, el ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, afirmó que las ONG y los grupos cívicos son socios clave en los esfuerzos diplomáticos de Taiwán. Con su apoyo, Taiwán ha podido participar en proyectos de cooperación internacional y demostrar su compromiso con la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos, contribuyendo a construir un modelo taiwanés digno de confianza.

Lin también expresó su esperanza de que el enfoque de diplomacia de valor agregado del Gobierno fortalezca aún más la visibilidad global de Taiwán en materia de democracia, desarrollo económico y seguridad.

Tras las palabras de Lin, Marco Chiesara, presidente de la organización no gubernamental italiana WeWorld, ofreció un discurso magistral sobre la colaboración con Taiwán para apoyar a niños vulnerables en países afectados por crisis, como Ucrania. Chiesara citó la cooperación de la organización con el Fondo de Taiwán para Niños y Familias, con sede en la ciudad de Taichung, y agradeció al MOFA por su apoyo.

En el panel de diplomacia económica, los participantes debatieron formas de fortalecer las cadenas de suministro de alta tecnología de Taiwán, alentar a las industrias nacionales a mantener sus raíces en la nación mientras se expanden a nivel global, y avanzar en el objetivo del presidente Lai Ching-te de convertir a la nación en una potencia económica mundial.

Durante la sesión de diplomacia basada en valores, los líderes de las ONG intercambiaron puntos de vista sobre la promoción de valores universales como la libertad y la asistencia humanitaria, destacando su papel en el fortalecimiento de las alianzas con aliados y socios de ideas afines, así como en la proyección de Taiwán como un faro de la democracia.

La sesión final se centró en la diplomacia basada en alianzas, en la que los panelistas compartieron la cooperación de Taiwán con socios democráticos en materia de defensa y resiliencia digital. Los participantes expresaron su esperanza de que dicha colaboración posicione a Taiwán como una fuerza clave para mantener la estabilidad y la prosperidad en el Indo-Pacífico.

Lanzado en 2020 por el Departamento de Asuntos Internacionales de las ONG del MOFA, el foro tiene como objetivo impulsar la cooperación y los intercambios entre el Gobierno, las empresas y los grupos cívicos de todo el mundo.

Fuente: Noticias de Taiwán

https://noticias.nat.gov.tw/92/280202