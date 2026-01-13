SALUD MENTAL EN CRISIS: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE RECORTE PRESUPUESTAL PESE AL AUMENTO DE CASOS DE DEPRESIÓN

En el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la institución alerta que el presupuesto para salud mental caerá a 1.9 % en 2026, mientras los casos se triplicaron desde la pandemia.

La Defensoría del Pueblo advirtió que el Perú enfrenta una crisis silenciosa de salud mental, debido al incremento sostenido de casos de depresión y a la reducción progresiva del presupuesto público destinado a su atención, situación que pone en riesgo la respuesta del Estado frente a esta problemática.

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la institución exhortó al Ministerio de Salud (Minsa) y a EsSalud a incrementar los recursos del Programa Presupuestal 131, orientado a la prevención y control de los trastornos de salud mental, el cual actualmente recibe menos del 2 % del presupuesto total del sector Salud.

Según datos oficiales del Minsa, al 30 de noviembre de 2025 se registraron 12 718 casos de depresión a nivel nacional, cifra que evidencia un aumento progresivo desde el año 2021, cuando se reportaron 3746 casos en el contexto de la pandemia. Lima concentra la mayor cantidad de casos (4572), seguida de Cusco (1107), Junín (691), La Libertad (674) y Huánuco (636).

En Lima Metropolitana, los distritos con más reportes son Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, Carabayllo, Puente Piedra y Villa El Salvador. Además, las mujeres representan el 77.22 % de los casos, siendo los grupos más afectados los jóvenes de 18 a 29 años y los adultos entre 30 y 59 años.

Pese a este escenario, el presupuesto destinado a salud mental se reducirá de 2.27 % en 2025 a 1.9 % en 2026, alejándose aún más de la recomendación internacional de destinar al menos el 5 % del gasto sanitario para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.

La Defensoría del Pueblo señaló que esta situación exige acciones urgentes y coordinadas entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, priorizando políticas públicas con enfoque de género, territorial y de curso de vida, a fin de garantizar una atención oportuna y efectiva en salud mental para la población.