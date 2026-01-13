Roberto Palacios se refirió al cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva sobre el tema de la selección

Respondió. Roberto Palacios, ex jugador de la selección peruana, habló de los dichos entre Renato Tapia y Christian Cueva, señalando que es mejor que salga todo a la luz para que se puedan corregir los errores, respecto a la nueva “guerra” entre los seleccionados antes mencionados.

«Es un tema que nos compete a todos porque la selección es de todos los peruanos, nos representan los muchachos y cuando toca ahí jugar no hablan de tal o tal, sino de la selección peruana. Nosotros estamos en obligación de pedirle a los jugadores, a la directiva y a todos, un buen trabajo por respeto al país», dijo Palacios a Radio Ovación.

Agregó: «Todo esto que se está hablando, lamentablemente todo no es color de rosa y en un momento saldrán a la luz las cosas que se manejaron mal. Algunos tendrán su razón, otros no, hablarán la verdad y las mentiras tienen patas cortas».

Finalmente, sostuvo: «Es una pena porque la situación de la selección peruana, tanto en mayores como en menores, está muy mal. Si nosotros no empezamos a exigir a que esto cambie, esto va a continuar de la misma manera y vamos a seguir siendo últimos».