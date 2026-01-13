Puente Piedra: dictan nueve meses de prisión preventiva para sujeto que portaba arma de fuego y municiones

El presunto integrante de una banda criminal, Daniel Limaylla, será recluido por el plazo de nueve meses, en un penal de la capital que designe el INPE. El Ministerio Público de Puente Piedra logró que se dicte esta medida coercitiva contra este sujeto.

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra del Primer Despacho, solicitó la prisión preventiva para Daniel Limaylla (21), en la investigación que le sigue por el delito de uso o porte de arma de fuego, en agravio del Estado.

De acuerdo a las investigaciones, Daniel Limaylla, fue intervenido en un inmueble del sector Zapallal, en el distrito de Puente Piedra, luego de que personal policial de la División de Extorsiones y del Grupo Especial contra el Crimen Organizado fuera advertido de la presencia de presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los bandidos del cono’.

Durante la intervención, a Limaylla se le halló una pistola semiautomática marca Baikal, calibre 380 ACP, con número de serie erradicada, sin contar con la autorización respectiva, por lo que fue conducido a la comisaría local y puesto a disposición del Ministerio Público. Asimismo, se le halló una cacerina abastecida con cinco municiones sin percutar.

En tal sentido, el fiscal adjunto provincial Víctor Gabriel Moreno Marín sustentó la medida coercitiva a fin de asegurar la presencia del investigado durante todo el proceso penal, hasta que se determine su responsabilidad penal.

Con estas acciones, el Ministerio Público ratifica su compromiso con la persecución e investigación de todos los delitos que afectan o ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía.