MINJUSDH traslada a 20 adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima hacia Centro de Internación de Alta Seguridad

En el marco de las acciones destinadas para reforzar la seguridad ciudadana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, supervisó el traslado de 20 adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima hacia el Centro de Internación de Alta Seguridad.

Esta medida se aplica tras los actos de violencia ocurridos el pasado 8 de enero en el centro juvenil y sobre la base a los informes de las unidades especializadas del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

El titular del sector Justicia explicó que los hechos ocurridos la semana pasada son indisciplinas que deben ser sancionadas. “Esta gestión es de tolerancia cero ante estos eventos y vamos a aplicar las medidas correctivas necesarias. Aquí la autoridad la tiene el Estado”, remarcó.

Por su parte, el director del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), Francisco Naquira Cornejo, dio a conocer que, en lo que va del año 2026, se han realizado trece operativos interinstitucionales de seguridad en los Centros Juveniles de Lima, Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Pucallpa, Santa Margarita, Piura y Cusco. Además de cuarenta y nueve traslados de adolescentes a centros de internación de alta seguridad y 112 operativos de control en los centros juveniles a nivel nacional.

Para el traslado se contó con 55 efectivos de la Policía Nacional y 30 agentes del PRONACEJ, con el apoyo de un bus, una camioneta y cinco motocicletas.

Participaron también en esta actividad el director del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Gelmán Loyola Mariluz, y el jefe de la División Policial Oeste de Lima Centro, coronel PNP José Rivas.