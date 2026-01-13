Migraciones frustra salida de extranjero con identidad falsa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Un extranjero de nacionalidad asiática fue intervenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando intentaba salir del país suplantando la identidad de otra persona, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El ciudadano presentó un documento de viaje de dudosa procedencia, perteneciente a otro ciudadano asiático, e intentó pasar por el control migratorio automatizado a través de las puertas electrónicas (e-gates). Sin embargo, el sistema emitió una alerta al detectar inconsistencias entre los datos biométricos del pasajero y la información contenida en el pasaporte.

Tras la alerta, inspectores de control migratorio secundario, junto con personal de la Sala APIS y del Punto Atenas, realizaron una verificación exhaustiva que confirmó que el documento no le pertenecía. Además, durante la entrevista, se evidenciaron contradicciones en sus respuestas.

El extranjero fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) para las investigaciones correspondientes.

Durante el 2025, Migraciones detectó a más de 40 peruanos y extranjeros que intentaron salir del país utilizando documentación adulterada o fraudulenta. En el presente año, se puso a disposición de la policía a un ciudadano ecuatoriano intervenido cuando pretendía viajar a España con un pasaporte peruano adulterado.

La entidad reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo los controles migratorios, con el objetivo de contribuir a la seguridad y al orden interno del país.