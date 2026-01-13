Manchester United designó a Michael Carrick como técnico hasta final de temporada

Manchester United ha designado a Michael Carrick como su entrenador interino para lo que resta de la temporada de la Premier League, por delante de Ole Gunnar Solskjaer. Carrick ocupa el puesto que dejó vacante el portugués Ruben Amorim y toma el relevo de Darren Fletcher, quien había asumido provisionalmente las funciones del primer equipo.

Los ex jugadores Carrick y Solskjaer fueron entrevistados para el cargo interino por los directivos de los “Diablos Rojos”, Omar Berrada y Jason Wilcox, quienes lideraban la búsqueda. A pesar de la popularidad de Solskjaer en Old Trafford, el United se ha decantado por Carrick, ya que les ha convencido con sus planes para el resto de la campaña.

Carrick ya dirigió al club como técnico interino durante tres partidos tras el despido de Solskjaer en noviembre de 2021, antes de dejar paso a la llegada de Ralf Rangnick. Fue nombrado entrenador de un Middlesbrough en apuros en octubre de 2022 y los llevó a los play-offs de la Championship en su primera temporada. Sin embargo, el Boro se quedó fuera de los play-offs en las dos siguientes campañas y Carrick fue destituido al final de la temporada 2024/25 tras 136 partidos al frente.