Historia en césped peruano: El LAAC 2026 comienza su batalla en Lima Golf Club

Lima amaneció este martes 13 de enero con un aura de expectativa única. Por primera vez en su historia, el Latin America Amateur Championship (LAAC), el torneo amateur más importante de la región, pisa suelo peruano. El equipo peruano realizó prácticas en el campo, y se llevó a cabo una conferencia de prensa con los golfistas más experimentados: Jaime Yzaga, Patrick Sparks y Rafael Claux.

La competencia oficial se iniciará el jueves 15 de enero, y se extenderá hasta el domingo 18 de enero. El centenario Lima Golf Club se transformará en el escenario donde 108 golfistas de 29 países y territorios lucharán por un sueño que transciende el trofeo: una invitación al Masters de Augusta, una plaza en The Open en Royal Birkdale y un boleto para el U.S. Open en Shinnecock Hills.

Bajo el cielo limeño, seis nombres cargan con una esperanza especial: Patrick Sparks, Jaime Yzaga, Christian Muñoz, Rafael Claux, Tiago Ledgard y Mauricio Tello. Ellos conforman el “Team Perú”, la delegación local que, con la ventaja táctica de conocer cada brizna de hierba, cada desnivel y cada green de este campo de estilo parkland, busca hacer historia. No solo compiten contra la élite continental; lo hacen ante su gente, con el peso y el honor de ser los dueños de casa.

“Esta no es una semana cualquiera”, podría ser el lema no escrito del equipo. El subcampeón de la edición 2025, Patrick Sparks, llega como una de las cartas más firmes, demostrando que el golf peruano está listo para dar el gran salto. Pero la competencia es feroz. El field incluye a lo mejor del ranking amateur mundial, como el guatemalteco Gabriel Palacios (N.º 26), los bolivianos José Luis Montaño y Flavio Sameja, y el argentino Segundo Oliva Pinto, entre otros talentos consolidados.

UN ESCENARIO CON TRADICIÓN

Fundado en 1924 y rediseñado en 2018 por la firma Mackenzie & Ebert, el Lima Golf Club (Par 70, 6,804 yardas) no es un campo cualquiera. Ha sido testigo de la Copa Los Andes, los Juegos Panamericanos y, recientemente, el Women’s Amateur Latin America 2024. Sus fairways, rodeados de altos edificios que narran el crecimiento de la ciudad, están listos para escribir un nuevo capítulo glorioso.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado con el objetivo de impulsar el desarrollo del golf amateur en Sudamérica, América Central, México y el Caribe. Lanzado en 2014, el torneo tiene un propósito fundacional que ha dejado huella en la región: por sus fairways han pasado estrellas que hoy brillan en el PGA Tour, como los chilenos Joaquín Niemann (campeón 2018) y Mito Pereira, o los colombianos Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría.

CÓMO SEGUIR LA BATALLA

La emisión televisiva será de alcance global. ESPN cubrirá para Latinoamérica y Estados Unidos, mientras que cadenas como Sky Sports (Reino Unido), Fox Sports (Australia) y TSN (Canadá) llevarán la señal a todos los rincones. La producción contará con la conducción de Rich Lerner, el análisis del dos veces campeón del U.S. Open Andy North, y reportes en el campo de Steve Burkowski y Emilia Doran.

Para los fanáticos locales y globales, la transmisión en vivo también estará disponible de manera gratuita en LAACgolf.com, sitio que ofrecerá contenido exclusivo y editorial durante todo el campeonato. Los horarios de transmisión en Perú son: de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. (jueves y viernes – días de inicio de la competencia) y de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. (sábado y domingo).

MÁS QUE UN TROFEO

El ganador no solo alzará la codiciada medalla de oro. Abrirá las puertas de los torneos más majestuosos del golf mundial, un premio que ya ha cambiado para siempre el destino de campeones anteriores como el caymanés Aaron Jarvis (2022).

Con el respaldo de socios de primer nivel como 3M, AT&T, Mercedes-Benz y Rolex, el LAAC 2026 no es solo un torneo; es un festival del deporte, un semillero de sueños y, para el Team Perú, la oportunidad de oro para gritar “¡campeones!” en casa.

Todo está listo. Los fairways callan, esperando el primer drive de la competencia el 15 de enero. La historia del golf peruano aguarda su capítulo más glorioso.