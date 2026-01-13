Fiscalía anticorrupción de Lima Norte logra detención de seis policías investigados por ‘sembrar’ droga a detenidos

En un operativo ejecutado por el Ministerio Público de Lima Norte, fueron detenidos seis policías acusados presuntamente de sembrar droga a dos detenidos a cambio de pedirles dinero por su liberación. Son investigados por el delito de concusión.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte lideró el operativo realizado simultáneamente en los distritos de Surquillo, Chaclacayo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos; como parte de una investigación por el delito de concusión.

Durante la diligencia se logró la detención de seis agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que habrían intervenido de forma irregular a dos ciudadanos, a quienes intentaron ‘sembrarles’ especies ilícitas (droga) y luego les habrían solicitado una dádiva (dinero) para liberarlos.

Se trata del coronel PNP Mervin Sánchez, de la División de Fronteras de la PNP; el alférez Junior Mauricio, de la comisaría de Chaclacayo; y los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Neil Rafael, Marcelo Benavides, Gerson León y Julio García, del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres.

La medida de allanamiento y detención fue solicitada por el despacho del fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez. Según la investigación, los policías involucrados habrían participado en la intervención de dos ciudadanos en Lurín, a quienes les quitaron su vehículo y luego los subieron a un patrullero para llevarlos a su sede policial, en el distrito de San Martín de Porres, donde intentaron ‘sembrarles’ drogas y otras especies.

Ante la negativa de los ciudadanos por la detención se habría producido un enfrentamiento entre ellos, siendo que el alférez Junior Mauricio les dijo «que arreglen» con Mervin Sánchez, quien en ese momento era el comandante y sería él quien habría pedido S/ 3000 para liberarlos.

Los ciudadanos intervenidos habrían sido forzados a pagar el dinero, por lo que, posteriormente, uno de ellos procedió a denunciar los hechos ante el Ministerio Público.

El allanamiento se efectuó en el complejo policial Aramburú (Surquillo), donde se detuvo al coronel PNP Mervin Sánchez; mientras que, en un inmueble de Chaclacayo, el fiscal adjunto provincial Aníbal Muñoz lideró la detención del alférez Junior Mauricio.

Asimismo, los fiscales adjuntos Rosanna Vallejos, Liliana Jacinto, Wendy Lozano, Marilyn Samaniego y Alan Quispe intervinieron en la Depincri de San Martín de Porres, donde se detuvo a los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León. Allí, se allanó sus casilleros, escritorios y camarotes, con el fin de hallar evidencia relevante para la investigación.

Finalmente, se registró los dos vehículos que habrían sido utilizados en la intervención irregular del denunciante y se incautó celulares, memorias USB, laptops, droga, entre otras especies necesarias, que serán clave para la investigación fiscal.