Federación de Estudiantes pide ante Sunedu celeridad en sus trámites de bachillerato y entrega de carné

Con el objetivo de conocer de primera mano las principales dificultades que enfrentan los estudiantes de las universidades públicas del país, representantes de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) sostuvieron una reunión de trabajo con el superintendente de la Sunedu, Dr. Vicente Espinoza Santillán. Durante el encuentro, los dirigentes estudiantiles expusieron inquietudes relacionadas con la aplicación del bachillerato automático y la obligatoriedad del estudio de un idioma extranjero.

El presidente de la FEP, Dante Cueva, solicitó que se realicen precisiones normativas, señalando que en diversas universidades no se viene aplicando correctamente la disposición que permite obtener el grado de bachiller mediante la aprobación del curso de investigación en el último semestre. Asimismo, expresó su preocupación por los retrasos en la entrega del carné universitario, debido al envío tardío de información por parte de algunas casas de estudio.

Por su parte, el superintendente Dr. Vicente Espinoza Santillán destacó que los estudiantes constituyen el eje central del sistema universitario y que sus demandas deben ser atendidas con prioridad. En ese sentido, el superintendente aseguró que oficiarán a las universidades para que brinden información para conocer la realidad de los estudiantes que se pudieron ver afectadas con los cambios en las normas para obtener el bachillerato. Además, solicitó que la Dirección de Grados y Títulos de la Sunedu evalue la implementación de un carné universitario digital, como alternativa para agilizar su emisión y ampliar su utilidad.

Finalmente, el secretario general de la FEP, Jean Zevallos, agradeció la apertura institucional de la Sunedu y propuso la realización de un encuentro nacional con estudiantes de universidades públicas, a fin de recoger directamente sus problemáticas específicas y fortalecer los espacios de diálogo.