Cómo proteger a tus hijos de los riesgos digitales este verano

Ante las amenazas online que afectan a menores, es clave reforzar la importancia del acompañamiento digital en el hogar.

Durante las vacaciones escolares, el incremento del tiempo frente a pantallas expone a niños y adolescentes a un entorno digital riesgoso. Muchas de estas amenazas no siempre son detectadas por los adultos, pero son recurrentes en el ecosistema digital infantil, especialmente en videojuegos, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.

“De acuerdo con la información recogida, los menores suelen interactuar en espacios que unen entretenimiento, comunicación y datos personales. Esta es una combinación atractiva para ciberdelincuentes, quienes aprovechan la oportunidad para su beneficio, poniendo en riesgo la integridad y la seguridad de muchos niños y adolescentes”, comenta Víctor Gutiérrez, gerente comercial de Intecnia Corp, Country partner de Bitdefender, quien detalla cuáles son los principales riesgos identificados:

Interacción con desconocidos: en videojuegos online y redes sociales, donde los atacantes suelen ocultar su identidad mediante perfiles falsos.

Ciberacoso: una de las amenazas más frecuentes en chats, juegos multijugador y aplicaciones de mensajería, que impactan directamente en la salud emocional.

Exposición a contenido inapropiado: facilitada por algoritmos de recomendación y falta de filtros adecuados por edad.

Robo de información personal: a través de enlaces maliciosos, desafíos virales, descargas no oficiales y falsas recompensas dentro de juegos.

Ingeniería social y fraudes digitales: engaños en donde los menores son inducidos a compartir datos o realizar acciones que comprometen la seguridad familiar.

Exceso de tiempo en pantalla: Establecer límites claros al tiempo de uso de dispositivos es clave para evitar la sobreexposición que afecta el sueño, la concentración y la salud emocional.

En esa línea, estas son las cuatro recomendaciones para proteger a tus hijos durante la temporada de vacaciones:

Establecer límites y rutinas digitales claras: Definir horarios de uso de dispositivos reduce la exposición prolongada a riesgos y fomenta un equilibrio saludable. No olvidar filtrar contenidos según la edad y supervisar aplicaciones y descargas.

Educar sobre seguridad digital: Se debe tener conversaciones sobre la importancia de no compartir datos personales, los riesgos de interactuar con desconocidos, y la necesidad de informar si algo genera incomodidad o sospecha.

Acompañar la experiencia: Conocer las plataformas, juegos y hábitos digitales de los niños resulta más efectivo que una vigilancia invasiva, fortaleciendo la prevención.

Proteger los dispositivos del hogar: Mantener sistemas actualizados, usar soluciones de seguridad confiables y descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales reduce significativamente el riesgo de malware y fraudes.

Finalmente, el experto subraya que la educación digital temprana es clave para formar usuarios responsables y seguros. En un entorno cada vez más conectado, el rol de padres y cuidadores es determinante para que los niños disfruten del internet de forma segura.

