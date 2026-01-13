Atlético de Madrid clasificó a los Cuartos de Final de la Copa del Rey al vencer a La Coruña 1-0

Atlético Madrid se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey. El elenco “colchonero” derrotó ajustadamente a Deportivo La Coruña de visita en Riazor 1-0, para meterse entre los 8 mejores de la competición española. El gol del francés Antoine Griezmann de tiro libre a los 61’, marcó la diferencia en el marcador.

De otro lado, y debiendo llegar a la prórroga, Athletic Club derrotó a Cultural Leonesa 4-3, tras empatar en los 90’ reglamentario 3-3, jugando de visitante, mientras que la Real Sociedad en tanda de penales superó a Osasuna 4-3, habiendo quedado 2-2 en el tiempo oficial y en la prórroga no se movió el marcador. Se jugó en San Sebastián.

Este miércoles será el turno del Real Madrid estrenando como técnico a Álvaro Arbeloa en lugar de Xabi Alonso, jugando de visitante ante Albacete desde las 3:00 p.m. A la misma también jugarán Alavés con Rayo Vallecano y Real Betis frente a Elche.