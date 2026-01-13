Alianza Lima jugará mañana segundo amistoso ante Unión Santa Fe por la Serie «Río de la Plata»

Necesitan levantar cabeza. Alianza Lima afronta mañana miércoles su segundo partido de preparación en este inicio de la temporada 2026, enfrentando a Unión Santa Fe de Argentina, por la segunda fecha de la Serie “Río de La Plata 2026”, que se realiza en la ciudad de Montevideo-Uruguay, desde las 4:15 p.m. en el estadio Parque Saroldi. La novedad será el debut de Luis Advíncula en el once titular.

A los íntimos les sirve de preparación de cara a lo que será la Liga1 y Fase 1 de la Copa Libertadores de América, ahora bajo la batuta del entrenador argentino Pablo Guede. E el debut del evento antes mencionado, cayó el sábado ante Independiente de Avellaneda-Argentina 2-1.

Pese al resultado en contra, Guede dijo que le había servido para sacar conclusiones positivas en el equipo con el juego que efectuó especialmente en el primer tiempo. Aguarda ahora seguir así, pero logrando un resultado positivo, ante un rival que será complicado, y también querrá debutar con una victoria.

El once que enviará Pablo Guede será el siguiente: Guillermo Viscarra al arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni en defensa; Jesús Castillo, Jairo Vélez, Piero Cari en la volante, Eryk Castillo, Paolo Guerrero y Alan Cantero en la ofensiva.