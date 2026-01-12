Sector agropecuario alcanzó crecimiento de 4,9% Entre enero-noviembre 2025

El sector agropecuario experimentó un crecimiento de 4,9% en el período enero-noviembre del año pasado año en comparación al mismo periodo del año 2024, sustentado por la mayor producción del subsector agrícola (+5,8%) y del subsector pecuario (+3,5%).Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) al precisar que los principales productos que incrementaron su producción en ese período fueron: la aceituna que creció significativamente en 1191% (en Tacna y Arequipa impulsada por las condiciones favorables del clima para el cultivo); los arándanos +15,6% (mayor superficie en producción y clima óptimo en La Libertad, Lambayeque e Ica).

También se destacan la mayor producción de uva y la palta que exhibieron avances significativos, con incrementos del 23,6% y 17,7% respectivamente, debido a la expansión de áreas cultivadas y condiciones climáticas favorables en regiones como Ica, Arequipa y Lambayeque. Asimismo, se resaltó la producción de mango con un crecimiento del 91,7%, especialmente en Piura, Ancash y Lambayeque.

Otros productos que exhibieron una mayor producción están la papa (+3,4%), el cacao (+9,8%) y el café pergamino (+2,6%), aunque con variaciones regionales, destacando el aumento en Ucayali para el cacao y la reducción de enfermedades fungosas en el café de Cajamarca y Ucayali.

Mientras el subsector pecuario, presentó un aumento del 3,5% durante el periodo enero a noviembre del 2025. Este incremento obedeció principalmente a la mayor producción de pollo, que incrementó un 4,6% (principalmente por mayores colocaciones en Lima, La Libertad y Arequipa), leche cruda de vaca +4,1% (principalmente en Arequipa, La Libertad e Ica), porcino +3,4% (mayor saca en Lima, Ica y La Libertad) y pavo de engorde +21,1% (mayor saca en Lima).

UVA, FRESA Y ARROZ

De otro lado, en el mes de noviembre se resaltó el crecimiento de la producción de diversos productos agrícolas, como la uva que aumentó 15,2% (gracias a nuevas áreas de producción en Piura, Arequipa e Ica y demanda exportadora; el arroz cáscara creció un 10,4% (mayor superficie cosechada en Piura, Cajamarca y Amazonas.

Asimismo, se destacó la producción de aceituna en ese mes llegando a las 4,135 toneladas, cuando en noviembre del 2024 solo se alcanzó 5 toneladas (esta cifra representó un crecimiento de 82,600% como porcentaje, debido principalmente a las mejores condiciones climáticas en Tacna, una de las zonas productoras más importantes); la alfalfa +25,7% (en Cusco); caña de azúcar para azúcar +13,7% (en La Libertad y Lambayeque) y la fresa +104% (adelanto de cosechas en Lima e Ica). La cebolla cerró con un alza del 16,7% (mayor superficie sembrada y cosechada en Arequipa).Por su parte, la producción pecuaria registró un incremento de 2,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este resultado se debe en gran medida a la mayor producción de pollo, que incrementó un 2,8% (principalmente por mayores colocaciones en Lima y La Libertad), leche cruda de vaca+3,8% (principalmente en Arequipa, La Libertad e Ica), porcino +3,2% (mayor saca en Lima) y pavo de engorde +8,7% (mayor producción en Lima).