Renato Tapia marcó distancia con gestión de Agustín Lozano al frente de la Federación

Claro y preciso. El jugador peruano Renato Tapia actualmente jugando en los Emiratos Árabes Unidos por Al-Wasl, marcó distancia con la gestión de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol y descartó involucrarse directamente en procesos de cambio estructural.

“Lo que me compete es únicamente la selección. Para eso están los agremiados y un consejo que ayuda al presidente a cambiar las leyes. Me parece que en un momento estuvo Ricardo y mira cómo acabó. No me compete no en el hecho que no me importa, son dos cosas distintas. Tuve una conversación con el señor presidente y le dije que había que asumir errores, tanto los jugadores como él. Lo que suceda, no me puedo hacer responsable”, sostuvo Tapia en conversación con el programa de redes “Doble Punta”.

Recordó además su ausencia en la Copa América 2024 en los Estados Unidos, cuando era jugador libre y no contaba con seguro médico. “Me parece gracioso porque cómo puede ser posible que juegue un viernes y martes no viaje. Algo debe de haber pasado para que no vaya. Puede que él (Lozano) piense que es mi culpa, puede que yo piense que es su culpa, pero ya pasó, ya sucedió. Estoy tranquilo con la decisión que tomé. Mis compañeros me respaldaron, algunos dentro de la FPF no lo hicieron. Cada uno tiene su punto de vista”, indicó.

Tapia también hizo una autocrítica al interior del grupo de jugadores y habló de actitudes contradictorias. “En el grupo de jugadores también hay hipocresía. Dicen una cosa y sienten otra. Seguro esto que digo saldrá en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice”, recalcó.

Cerró con un mensaje personal: “No voy a poner en juego mi persona, mi carrera, por tratar de ayudar a alguien o creer en alguien que ya me había demostrado todo lo contrario. Me dolió mucho no ir a la Copa América. No es que me necesitaran, pero siento que en el día a día se hace una diferencia. Al final, me dolió mucho”.