Real Madrid destituyó a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid tras perder la Supercopa

Era inevitable. El club Real Madrid comunicó hoy lunes 12 la destitución del entrenador Xabi Alonso, tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona 3-2 en Yeda-Arabia Saudita. Según el comunicado del conjunto blanco, se trata de una decisión «de mutuo acuerdo».

El comunicado dice lo siguiente:

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

El adiós de Xabi Alonso llega tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, pero en un momento en el que parecía más cerca del vestuario que nunca y habiendo reconducido la situación, que era límite antes de la disputa del torneo.

A todo esto, Álvaro Arbeloa se hace cargo del primer equipo del Real Madrid. El hasta ahora técnico del Castilla, y asumirá la jefatura a los pocos meses de hacerse con el banquillo del filial, dejando al Castilla cuarto, en puestos de playoff de ascenso. Se estrenará este miércoles ante Albacete de visitante por la Copa del Rey.