Promueven la salud preventiva a través de más de 200 plantas Medicinales

Uno se preguntaría que relación existe entre la nutrición y las propiedades de diversas plantas medicinales que predominan en el Perú , ya que muchos piensan que solo se aplica a herbolarios y naturistas; craso error por que los nutricionistas también recomiendan estos productos dentro de sus dietas por ser útiles para sus tratamientos y para prevenir complicaciones.

Por ello un grupo de voluntarios de nutrición del Portal Salud en Casa , que conforman estudiantes de universidades de Lima y Huancayo han podido interactuar con las plantas medicinales, conocer más sobre la importancia de hojas, flores, tallos , cortezas y raíces de diversas plantas. Y con ello ampliar sus conocimientos para su carrera y cuando les corresponda realizar su serums.

“En los jardines botánicos del Instituto Nacional de Salud (INS) en los distritos de Jesús María y Chorrillos , encontramos más de 200 especies originarias del Perú, entre ellas las medicinales , como la sangre de grado, de comprobada actividad cicatrizante . también se encuentran el botoncillo, que es capaz de aliviar el dolor de muela y la conocida copaiba, que es usada como antitusígeno, en reumatismo, dolor de estómago, heridas infectadas, golpes, entre otros males. Y sobre todo plantas medicinales de la selva que ayudan a los partos y benefician la dilatación en las mujeres”, sostiene la Mg. Kary Violeta Gonzales Dávila, encargada de las Visitas Guiadas de los Jardínes Botánicos de Plantas Medicinales y Alimenticias del CENSI

LA UÑA DE GATO

De acuerdo a la especialista una planta medicinal importante es la uña de gato es una de las plantas medicinales más conocidas , donde diversos estudios académicos han validado su uso como planta antiinflamatoria, es un buen calmante del dolor y moduladora del sistema inmunológico. Se consume en tés, cápsulas o extractos”.

“ Incluso Las hojas de guanábana son valoradas en medicina tradicional por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y sedantes, se usan en infusiones para bajar el azúcar en sangre, controlar la presión arterial, ayudar a la digestión, incluso se les atribuyen efectos contra células cancerosas. Por ello los invitamos a visitar a todos los interesados a los jardines botánicos del INS .