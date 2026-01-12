Personal INPE frustra fuga de interno en penal de Trujillo Varones

En el marco de la política institucional que impulsa el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, en garantizar la seguridad en las cárceles del país, el lunes 12 de enero siendo las 06:25 horas, personal del Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones que se encontraba de servicio, en el techo del pabellón 6, activó los protocolos de seguridad, luego que detectará al interno Edgar Cotrina Osorio, sentenciado a 30 años por el delito de homicidio calificado, que había trepado la pared que da a la denominada “tierra de nadie”.

Agentes de seguridad se constituyeron al lugar, encontrando al mencionado interno atascado en las concertinas que están ubicadas al ras del piso.

Inmediatamente fue conducido al tópico para su evaluación médica por presentar múltiples cortes en el cuerpo. Posteriormente, fue evacuado de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo, por presentar heridas punzocortantes y penetrantes en el brazo izquierdo, pie derecho e izquierdo, y en la espalda.

Por su parte, las autoridades comunicaron a la fiscalía de turno a cargo de la Dra. Ana Vigo Ordoñez de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa para las diligencias de ley.