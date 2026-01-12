Ministerio de Justicia traslada a 55 internos de alta peligrosidad al pabellón de máxima seguridad del penal Ancón

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ejecutó el traslado estratégico de 55 internos de alta peligrosidad al pabellón de extrema seguridad del Establecimiento Penitenciario Ancón I. La acción fue liderada por el presidente de la república, José Jeri Oré y el ministro Walter Martínez Laura, en el marco de la política del Gobierno orientada a reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar de manera directa la extorsión y el crimen organizado.

Los internos fueron trasladados desde los establecimientos penitenciarios de Piura (10), Chiclayo (10), Trujillo (13), Cajamarca (2) y Lima (20). De acuerdo con los informes de seguridad penitenciaria, los privados de libertad estarían vinculados a organizaciones y bandas criminales implicadas en delitos como extorsión, sicariato, robo agravado y organización criminal.

De esa manera, cumplirán un régimen penitenciario estricto conforme a la normativa vigente, que contempla, entre otras medidas, visita quincenal mediante locutorio, una hora diaria de patio y controles especiales de seguridad, propios del pabellón de máxima seguridad.

“Estamos ejecutando una reorganización del sistema penitenciario mediante el traslado de los principales delincuentes y cabecillas de organizaciones criminales que vienen afectando la tranquilidad y seguridad del país. Estos internos están siendo enviados a un penal de máxima seguridad, bajo un régimen extremo, con reglas más estrictas, sin acceso a conexión eléctrica ni a mobiliario”, indicó el ministro Martínez.

Esta acción tiene como finalidad preservar el orden, la disciplina y el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios del país, evitando que desde su interior se planifiquen o dirijan actividades delictivas.

Cabe destacar que, durante el año 2025, el INPE ejecutó 2793 traslados de internos a nivel nacional, de los cuales 707 respondieron a criterios de seguridad penitenciaria, como parte de las acciones preventivas para neutralizar la comisión de delitos desde los establecimientos penitenciarios.

El MINJUSDH reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema penitenciario y la lucha contra la criminalidad organizada, consolidando acciones de control y seguridad en coordinación con las autoridades competentes, en beneficio de la seguridad ciudadana y el orden interno en los centros penitenciarios del país.

En el operativo también estuvo presente el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, junto a otras autoridades del sistema penitenciario.