Midis publica cronograma 2026 de pagos de Pensión 65

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) publicó el cronograma de pagos 2026 del programa Pensión 65, para que sus usuarios conozcan las fechas en las que podrán cobrar la subvención bimestral de S/350 en el Banco de la Nación, agentes corresponsales y cajeros Multired.

El primer pago (Padrón I: enero–febrero) se iniciará el 2 de febrero. Actualmente, el programa brinda cobertura a 824 351 usuarios, de los cuales más de 740 mil realizan el cobro mediante tarjeta de débito, de forma rápida y segura.

Cronograma de pagos 2026

Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero

Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo

Padrón III (mayo–junio): 1 de junio

Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto

Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre

Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre

El cronograma publicado hoy en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, también incluye el despliegue de las Empresas de Transporte de Valores (ETV), conocidas como “carritos y avioncitos pagadores”, que llevan el pago a las zonas más alejadas del país. La primera campaña se iniciará el 11 de marzo.

Se debe recordar que Pensión 65 complementa la subvención económica con servicios de protección social, como el acompañamiento en salud “Te acompaño”, la entrega de lentes y el impulso de emprendimientos a través de Saberes Productivos.