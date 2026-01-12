Mathías Spitzer conquista a ‘July’ de “Al fondo hay sitio”

Guadalupe Farfán se luce enamorada del actor que protagonizará la nueva película “Amigo por ahí no es”

Cupido ya está haciendo de las suyas cuando apenas comienza el 2026. Y está sorprendiendo con un nuevo romance, el de los jóvenes actores Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer, quienes se lucieron de lo más cariñosos en una reunión junto a otros compañeros de actuación.

La joven parejita incluso se animó a posar para la foto donde se les ve agarrados de la mano y todo parece indicar que el amor surgió en los sets de grabación de la popular serie de América Televisión, “Al fondo hay sitio”, donde ella encarnó a la enamoradiza ‘July’ y Mathías dio vida al doctor Francisco Vivas.

Como se sabe, Farfán, fue parte la serie desde hace cuatro años donde hizo de la sobrina de Charo (Mónica Sánchez) y a fines de 2025 decidió despedirse para tomar nuevos rumbos en su carrera actoral. En tanto, Mathías es un talentoso actor y ha participado en varias producciones nacionales de cine (Un mundo para Julius), teatro y televisión como ‘Luz de Luna’ y ‘Nina de Azúcar’ . Asimismo, es vocalista principal de la banda de pop peruana llamada ‘Foné’.

Spitzer actualmente se alista para protagonizar la nueva película del periodista Gino Tassara, que será producida por Sinargollas, “Amigo por ahí no es”, donde compartirá roles con el actor y exintegrante de “Combate”, Jassir Yunis, quien formó parte de la nueva película de Lucho Llosa, y la influencer y creadora de contenido peruana, Miranda Capurro, conocida por su presencia en redes sociales como TikTok e Instagram.