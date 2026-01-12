Luz Ibáñez refuerza en Lima su candidatura a la Corte Internacional de Justicia de La Haya(CIJ)

Postulante peruana cuenta con un gran prestigio y posicionamiento internacional entre los países miembros del Estatuto de Roma

125 países avalan y destacan su función como jueza internacional

La jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), Luz del Carmen Ibáñez Carranza, llegó nuevamente a Lima para fortalecer su campaña como candidata oficial del Estado peruano a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), cuya designación fue oficializada en marzo de 2025 ante el Perú y la comunidad Internacional

Su visita responde a la estrategia de consolidar el apoyo del Gobierno de Transición y reactivar el trabajo de la Cancillería en reforzar la campaña que involucra a los 193 países miembros de la ONU y al Consejo de Seguridad, órganos que elegirán a los jueces de la CIJ para el periodo 2027-2036.

Ibáñez Carranza informó que tiene previsto reunirse con el presidente José Jerí Oré, además de sostener encuentros con autoridades diplomáticas y políticas, para agilizar su postulación y evitar una mayor ralentización del proceso.

APOYO Y OPTIMISMO

La representante peruana se mostró optimista de obtener uno de los cinco escaños que se elegirán en noviembre próximo. En total son 15 los jueces de dicho tribunal quienes tienen tiene un mandato de nueve años.

“Es la oportunidad que el gobierno de transición y el próximo tienen para pasar a la historia con esta designación, facilitando una candidatura que va a ganar y que tendrá en la CIJ a un juez peruano que honraría a todos nuestros compatriotas”, manifestó Ibáñez Carranza.

Mientras tanto, su candidatura recibe el apoyo y solidaridad de la comunidad internacional en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra ella y otros magistrados de la CPI a raíz del caso Afganistán, las que han sido rechazadas por diversas instituciones que respaldan a los magistrados por su integridad y compromiso con el principio de legalidad internacional.

ANTECEDENTES DE SU CAMPAÑA

En octubre pasado, Ibáñez Carranza visitó Lima para activar la hoja de ruta diplomática de su candidatura. En aquella ocasión no logró reunirse con el entonces canciller Elmer Schialer, con quien tenía previsto coordinar visitas oficiales a los países miembros de la ONU.

Fue justamente el propio Schialer, quien oficializó su postulación como candidata del Estado peruano al cargo de jueza de la Corte Internacional de Justicia, conocida también como Corte de La Haya. Fue ante el cuerpo diplomático, en el Palacio de Torre Tagle.

La magistrada recordó entonces que el Perú no cuenta con representación en la CIJ desde hace más de medio siglo, cuando el expresidente José Luis Bustamante y Rivero integró la Corte entre 1961 y 1970, llegando a presidirla de 1967 a 1969.

TRAYECTORIA Y PRESTIGIO INTERNACIONAL

• Fiscalía en el Perú: fue la fiscal que enjuició y logró la condena de Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso a cadena perpetua el año 2006.

• Abogada y jurista: con 43 años de amplia experiencia judicial y 23 en el mundo del Derecho Internacional. Trabajo 35 años como fiscal en el Perú. Experta y conferencista en temas de derecho internacional público, derechos humanos y derecho penal internacional.

• Corte Penal Internacional: jueza desde 2018, elegida por la Asamblea de Estados Parte al Estatuto de Roma. Fue Primera Vicepresidenta de la CPI entre 2021 y 2024.

• Reconocimientos: recibió en 2021 la medalla de honor “Ruth Bader Ginsburg”, otorgada por la Asociación Mundial de Juristas y la World Law Foundation, por su labor en defensa de la igualdad de género y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

SIGNIFICADO DE SU CANDIDATURA

La postulación de Luz Ibáñez Carranza representa un hito histórico para el Perú, al buscar que una jurista peruana y latinoamericana ocupe por primera vez un asiento en la Corte Internacional de Justicia en más de cinco décadas.

Su reconocida integridad, independencia y prestigio profesional son los pilares sobre los que se sustenta la campaña diplomática que hoy se refuerza en Lima.