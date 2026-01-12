Juventus goleó al Cremonese 5-0 y se acercó al líder Inter de Milán en la Serie «A» del Calcio

Cerrando la fecha 20 de la Serie “A” del Calcio Italiano, la Juventus en Turín goleó al Cremonese 5-0, y con este resultado trepó al cuarto lugar de la tabla igualado con la Roma, y quedó a cuatro unidades del líder Inter de Milán (43-39), logrando su segundo triunfo consecutivo.

Los goles del elenco de la “Vecchia Signora” los marcaron Bremer (12’), David (15’), Yildiz (35’), autogol de Terracciano (48’) y McKennie (64’), en una amplia superioridad futbolística, que sin duda lo pone nuevamente en el grupo que disputará el “Scudetto” al lado de Inter de Milán, AC Milán, Nápoles y la Roma.

Más temprano, el Genoa goleó al Cagliari 3-0, resultado que le permite alcanzar a su rival de ayer con 19 puntos ambos y aún comprometidos en la zona de descenso, quedando a cinco del Lecce. Marcaron por los locales, Colombo (7’), Frendrup (75’) y Ostigard (78’). Se jugó en elStadio Luigi Ferraris.