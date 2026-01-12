Histórico: enfermera asume dirección del Hospital Daniel A. Carrión

Alejando Arteaga

Por primera vez en el Perú, una profesional de enfermería asume la dirección de un hospital. La Mg. María Pérez Proaño fue designada como directora del Hospital Nacional Daniel A. Carrión, en el Callao, marcando un hito para el sistema de salud y para la profesión de enfermería.

La designación fue recibida con amplio respaldo por parte del personal de salud del establecimiento y por el Colegio de Enfermeros del Perú, que destacó la trayectoria, preparación y liderazgo de la nueva directora.

“Este es el momento de la unidad y del trabajo conjunto. Me siento plenamente respaldada y asumo este cargo con la convicción de que estoy preparada para dirigir. Ahora solo queda trabajar por el hospital y por los pacientes”, afirmó Pérez Proaño.

Enfermería preparada para liderarLa decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, Elizabeth Alvarado, felicitó la designación y resaltó que la enfermería peruana está plenamente capacitada para asumir cargos de alta dirección.

“Traigo el saludo de más de 124 mil enfermeras y de 28 decanos regionales. Este logro demuestra que la enfermería ha avanzado y está preparada para liderar. La ley nos respalda”, sostuvo, citando la Ley General de Salud N.° 26842 y la Ley N.° 27669, que reconocen explícitamente la capacidad del personal de enfermería para asumir funciones directivas.

Un paradigma que se rompe. “Aquí no se le está haciendo un favor a nadie. Aquí hay una enfermera porque está preparada. Se ha roto el paradigma y ahora hay que avanzar”, enfatizó Alvarado.

Este nombramiento no solo representa un logro personal, sino un avance histórico para la equidad profesional, el reconocimiento del liderazgo de la enfermería y la transformación del sistema de salud en el Perú.