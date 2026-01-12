Gonzalo Bueno avanzó a segunda ronda del Australian Open 2026 al superar a georgiano Basilashvili

El tenis peruano sigue haciendo noticia internacionalmente. Esta vez en Melbourne, luego que Gonzalo Bueno, trujillano, y ubicado en el puesto 214 del ranking ATP, protagonizó una de las sorpresas de la primera ronda de la clasificación del Australian Open 2026, al vencer con autoridad al georgiano Nikoloz Basilashvili (107 ATP), tercer sembrado de la qualy y ex número 16 del mundo.

El peruano se impuso por 2 sets a 0, parciales de 6-1 y 7-6(5) en un cotejo que resolvió en un tiempo de una hora y 16 minutos, mostrando solidez desde el primer punto y una notable madurez competitiva ante un rival con amplio recorrido en el circuito.

El triunfo también tuvo un fuerte componente emocional: desde la tribuna, el respaldo de su entrenador Luis Horna y de todo su equipo, fue un factor clave en una jornada que ya queda marcada como una de las más importantes de su carrera profesional.

En la siguiente instancia, Bueno enfrentará al francés Paul-Hugues Herbert (157 ATP), ex número 36 del ranking ATP, quien avanzó tras superar por 2 sets a 1 (3-6, 6-3 y 6-2) al neerlandés Guy Den Ouden (160 ATP). Este encuentro está programado para el miércoles 14 de enero en horario por confirmarse.