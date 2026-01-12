El ganador invisible de las elecciones

EN OTRO LENGUAJE

Consultor de contenidos y analista político – @jaimeasian

JAIME ASIÁN DOMÍNGUEZ

Tras la reciente difusión de la encuesta de Datum Internacional, que sitúa a Rafael ‘Porky’ López Aliaga (12%) y Keiko Fujimori (8.8%) a la cabeza de las preferencias, un análisis de las cifras reales proyectadas sobre el padrón electoral revela una crisis de representatividad que pone en jaque los principios democráticos de legitimidad.

De acuerdo con el padrón oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para este proceso electoral, existen 27.3 millones de peruanos habilitados para votar. Al trasladar los porcentajes de intención de voto a ciudadanos de carne y hueso, el panorama es alarmante: el «líder» de las encuestas representa apenas a 3.2 millones de electores, mientras que la segunda opción convoca a poco más de 2.4 millones.

En un país con más de 33 millones de habitantes, que quienes encabezan las preferencias no logren aglutinar siquiera al 15% del electorado evidencia una fragmentación de padre y señor mío. Este fenómeno sugiere una preocupante desconexión: los «punteros» son, en realidad, líderes de nicho. Bajo este escenario, el Perú corre el riesgo de ser gobernado por un grupete que ostenta una legalidad técnica, pero que carece de una legitimidad social robusta, gobernando para un 85% de la población que no se siente identificada con ellos.

La narrativa de un «respaldo mayoritario» para estos candidatos se desmorona al observar la cifra más contundente de la encuesta: si las elecciones fueran mañana, el verdadero ganador sería el bloque de «No sabe / No opina» y «Blanco/Viciado», que en conjunto superan el 45% de los votantes hábiles. Esta mayoría silenciosa, que casi quintuplica el respaldo del primer candidato, justifica la lectura de un país que no se siente representado. La democracia peruana parece estar eligiendo entre fragmentos, donde el rechazo y la indecisión son los únicos protagonistas reales de la contienda. ¡Dios nos coja confesados!

