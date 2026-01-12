Droga, armas y motocicletas robadas fueron incautadas en megaoperativo con participación del MINEDU

 El operativo nocturno, con más de 300 policías y apoyo del Ejército permitió incautar armas, vehículos robados y droga en zonas cercanas a instituciones educativas.

El Ministerio de Educación (Minedu), a través de sus funcionarios, mantiene una participación activa en los megaoperativos liderados por la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para fortalecer la prevención y la seguridad ciudadana. Estas intervenciones forman parte de la lucha frontal contra la delincuencia y buscan contribuir a la consolidación de entornos seguros para la población.

En esta oportunidad, el jefe del Gabinete de Asesores del Minedu, Luis Herrera Romero, en representación del ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, participó en el operativo desarrollado en una amplia zona de San Juan de Miraflores, como parte de la estrategia integral del Ejecutivo orientada a priorizar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Esta intervención considera a las instituciones educativas como espacios prioritarios y busca adelantarse al próximo inicio de clases en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2026.

“Nuestro sector, desde el inicio de estos megaoperativos, está participando activamente, porque entiende que se trata de un trabajo integrado entre todos los sectores. Hoy, nuestra principal preocupación son nuestros estudiantes, quienes se encuentran en su periodo vacacional, pero que en marzo próximo retornarán a las aulas, y queremos que lo hagan de manera segura”, afirmó Herrera Romero, al tiempo que felicitó a la PNP por estas acciones y por la labor permanente que despliega para garantizar la seguridad del país.

Durante el operativo policial, se verificaron las condiciones de seguridad en las instituciones educativas 7062 Naciones Unidas y Fermín Tangüis, ambos ubicados en un mismo sector y bajo el resguardo permanente de efectivos de la comisaría más cercana, cuyas acciones de prevención buscan garantizar entornos seguros.

La PNP informó que en el operativo nocturno participaron más de 300 efectivos policiales, con el apoyo de 20 efectivos del Ejército.

Asimismo, se precisó que se recuperaron varias motocicletas robadas, se incautó un vehículo utilizado para la distribución de droga, un arma de fuego y se decomisaron más de 6000 quetes de droga.

Como resultado de la intervención, varias personas fueron detenidas y serán puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.