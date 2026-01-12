Condenan a 30 años de prisión para sujeto que abusó sexualmente de su primo con discapacidad en el Rímac

El imputado Paul Ayala fue condenado a 30 años de pena privativa de la libertad por haber abusado sexualmente de su primo menor de edad, en el interior de su vivienda del distrito de Rímac.

La Séptima Fiscalía Superior Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María logró que se condene a una pena elevada a Paul Ayala (38), tras hallarlo culpable por el delito de violación sexual en agravio de un niño de 11 años.

Según la investigación, a cargo de la fiscal adjunta superior Luz Liberato Conde, el hoy sentenciado abusó sexualmente del menor, quien es su primo, en su vivienda, ubicada en una quinta del distrito de Rímac.

Fue la prima del agraviado quien, al llegar a la vivienda, vio a Ayala saliendo de la habitación del agraviado mientras se vestía. Al ingresar al dormitorio, encontró al menor llorando y señalando que había sido víctima de violación por parte de Ayala.

El imputado alegó en su defensa que solo habría golpeado levemente al menor por una supuesta mala conducta. Sin embargo, la representante del Ministerio Público demostró con pericias y otros elementos de prueba la comisión del delito, por lo que obtuvo la pena solicitada en primera instancia.

La acusación fiscal valoró, además, que el menor tiene una discapacidad mental, que vive en una situación de precariedad y que es un familiar directo del hoy sentenciado, lo que agrava los hechos.

Con estas acciones, el Ministerio Público ratifica su firme compromiso de perseguir e investigar todo delito que afecte la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de lograr sanciones efectivas para los autores de dichos delitos.