Ancón: alcalde pide refuerzo por traslado de reos y pone a disposición moderna infraestructura para Central de Emergencias Norte 2

• Ante el traslado de 55 internos de alta peligrosidad al penal de Ancón, la municipalidad pone a disposición un moderno local de más de 1,200 m² para la PNP

• Edificio ubicado en el km 39 de la Panamericana Norte cuenta con una inversión de S/ 600 mil soles provenientes de recursos propios y espera la firma del convenio con el Ministerio del Interior.

Ante el reciente traslado de 55 internos de alta peligrosidad al pabellón de máxima seguridad del penal de Ancón, el alcalde del distrito el Ing Samuel Daza Taype ha lanzado un firme llamado al Gobierno Central pidiendo el refuerzo inmediato de la seguridad ciudadana. Como muestra de compromiso y gestión proactiva, la autoridad edil ha puesto a disposición un edificio de más de 1,200 metros cuadrados, totalmente acondicionado para la instalación de la Central de Emergencias Norte 2.

El burgomaestre señaló que, ante el incremento del riesgo que supone la presencia de delincuentes de alto perfil en la jurisdicción, el distrito no puede esperar más. Por ello, la municipalidad ha invertido más de 600 mil soles de recursos propios en la habilitación de esta infraestructura estratégica que busca proteger no solo a los vecinos de Ancón, sino también a los distritos colindantes.

Infraestructura de primer nivel para la PNP

El moderno local, ubicado estratégicamente en Los Rosales (km 39 de la Panamericana Norte), ha sido diseñado para optimizar la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP). Las instalaciones cuentan con:

• Amplias oficinas para uso administrativo.

• Cuarteles de descanso, baños, duchas y comedor para el personal.

• Áreas de formación y amplios espacios para el estacionamiento y despliegue de vehículos de patrullaje.

A la espera de la firma del convenio

A pesar de contar con la infraestructura lista y equipada, el alcalde manifestó que se encuentran a la espera de la pronta firma del convenio con el Ministerio del Interior para formalizar la entrega.

«Hemos cumplido con nuestra parte: tenemos el edificio, la ubicación estratégica y la inversión realizada. Ahora necesitamos que el Gobierno Central actúe con celeridad. La seguridad de más de 130 mil vecinos y de los distritos aledaños del norte de Lima, no podemos esperar frente a las amenazas de la alta criminalidad», enfatizó la autoridad municipal.

Con esta iniciativa, Ancón se posiciona como un aliado estratégico del Ministerio del Interior, demostrando eficiencia en el gasto público y voluntad política para enfrentar la inseguridad de manera frontal.