INPE: impiden ingreso de droga camuflada en guiso de carne y microchips ocultos en billetera

En el marco de la política institucional, que impulsa el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, para intensificar la seguridad y garantizar el control en las cárceles del país, el domingo 11 de enero, agentes de puerta principal del penal de Chiclayo intervinieron a dos féminas cuando intentaban ingresar sustancias y objetos prohibidos durante el día de visita.

Siendo las 9:25 horas, mientras personal de seguridad realizaba la revisión a los paquetes de Elizabeth Rivera Calderon se percató que, al interior de dos táperes con guiso de carne, que traía consigo, se hallaban 11 paquetes envueltos en cinta negra, conteniendo pasta básica de cocaína.

La fémina se dirigía a visitar al interno Wilder Ramírez Villalobos en calidad de conviviente, recluido en el pabellón 5 del Régimen Cerrado Ordinario, sentenciado por el delito de robo agravado.

En otra acción de seguridad, a las 12:40 horas se intervino a Milagros Elizabeth Alarcón Cantos, que pretendía ingresar al recinto 2 microchips escondidos al interior de su billetera.

La intervenida, visitaba al interno Luis Anthony Coronel Alarcón, en calidad de conviviente, procesado por el delito de tráfico ilícito de droga, ubicado en el pabellón 2 del Régimen Cerrado Ordinario.

Siguiendo los protocolos de seguridad, se di cuenta a las autoridades del Ministerio Público y se puso a disposición de la Policía Nacional del Perú a las intervenidas, para las diligencias correspondientes.

El INPE reafirma su política de tolerancia cero frente al ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios, y exhorta a las visitas de los internos a no incurrir en este delito, que se sanciona con la pena privativa de la libertad de dos a 20 años según el Código Penal.