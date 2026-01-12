200 mil vecinos de Ate se beneficiarán con Centro de Salud Mental Comunitaria “Sayariy”



MINSA, a través de la DIRIS Lima Este, refuerza primer nivel de atención con servicios de calidad

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este, inauguró oficialmente el Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC) Sayariy en el distrito de Ate. La ceremonia fue presidida por la Directora Ejecutiva de Salud Mental del MINSA, Dra. July Esther Caballero Peralta, acompañada por el Director General de la DIRIS Lima Este, Dr. Norberto Yamunaqué Asanza. Este establecimiento, el decimotercero en la jurisdicción y cuarto en el distrito, beneficiará a más de 200 mil usuarios de la zona.

El CSMC Sayariy, que significa «levantarse, ponerse de pie, emprender el camino», inició operaciones en marcha blanca el 31 de diciembre pasado utilizando el Sistema de Historia Clínica Electrónica (SIHCE). Esta herramienta permite su integración con los sistemas REFCON y SISMED, garantizando una gestión eficiente de insumos, un registro clínico ordenado con firma electrónica y la optimización de los procesos asistenciales.

Durante el acto, el Dr. Yamunaqué Asanza manifestó: “Estamos visibilizando aquí lo que el Estado está poniendo actualmente a disposición de la población: los centros de salud mental comunitaria, que cada vez son más, 302 en todo el país. Tenemos 13 en la DIRIS Lima Este y cuatro en el distrito de Ate. Y esto se logra solamente cuando hay voluntad política, corazón y vocación para brindar lo mejor a nuestros vecinos”. Además, frente al hermoso local de tres pisos que ofrece servicios de psiquiatría, psicología, medicina familiar, enfermería y terapia del lenguaje, añadió: “Muchos de nosotros hemos venido tratando de fortalecer un aspecto de la salud importante: la salud mental. Décadas que en nuestro sistema no se veía algo efectivo como hoy para ayudar a la población en la salud mental”.

Por su parte, la Dra. July Esther Caballero Peralta expresó el saludo del ministro de Salud, Dr. Luis Napoleón Quiroz Avilés, y afirmó: “No puede haber salud sin salud mental y no puede haber desarrollo de las personas, las familias y las comunidades sin salud mental”. Asimismo, acotó: “Cuando las personas gozamos de este estado de bienestar, podemos cumplir con nuestros objetivos de vida: estudiar, trabajar, contribuir con el desarrollo del país. Cuando perdemos este estado de bienestar y vienen los problemas de salud mental, entonces empieza a haber ausentismo escolar, falta de rendimiento, violencia entre otros”.

La inauguración contó con la presencia de la Dra. Lucrecia Chávez Flores, jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, quien señaló: “El trabajo que hacemos para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar no podría ejecutarse si no estuviéramos de la mano con el Ministerio de Salud a través de los centros comunitarios de salud mental”. Del mismo modo, la Lic. Andrea Tapia Condori, Subprefecta de Ate, felicitó al MINSA indicando que “siempre estamos dispuestos para trabajar de la mano y minimizar riesgos contra la salud de las personas más vulnerables”. El evento concluyó con el tradicional corte de cinta y un recorrido por las instalaciones junto a agentes comunitarios y vecinos del distrito, varios de ellos adultos mayores.