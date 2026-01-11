Scarlet: de la música lírica al reparto

Su colaboración con el cubano Norlam se convirtió en boom en las plataformas digitales

Scarlet es una joven artista nacida en Estados Unidos, pero criada en el Perú, que emerge con fuerza en el ambiente urbano, específicamente en el reparto.

Su reciente colaboración con el reconocido cantante cubano Norlam, ex integrante de Los 4 de Cuba, con el tema ‘Por qué te vas’, se convirtió en un boom en las plataformas musicales.

Pero sus inicios en el canto se dan en la música andina lírica, en busca de sus raíces. Cuenta, incluso, que grabó una producción en idioma Aimara.

“Después intenté en otros géneros de música peruana, hasta que investigando me di cuenta de que había pocas mujeres que hacían reparto”, cuenta.

Scarlet manifiesta que a ella le encanta todo lo que haga bailar y, por eso, considera que este tipo de música, era ideal para continuar con su carrera.

“Estoy en el mercado desde 2019, antes hacía temas inéditos propios, hasta que me animé a hacer cóvers de Karol G y ahora con Norlam”, afirma.

Scarlet añade que es partidaria de hacer colaboraciones y que le encantaría grabar algo con Cielo Torres, Yahaira Plasencia y Brunella Torpoco, entre otras artistas nacionales.

“En el exterior se da esto con mucha frecuencia, esto engrandece la música, la enriquece, demuestra apertura, además a la audiencia le encanta”, anota con mucha fe.

¿De repente se viene otra colaboración con Norlam? “Lo estamos conversando a ver qué pasa, este 2026 se viene con mucha fuerza musical.

¿También te inclinas por la actuación? Mira, yo hice teatro musical en la obra ‘Maestra Vida’. Ojalá se presenten nuevas oportunidades en este rubro, me encanta.

