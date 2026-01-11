Pablo Guede dijo que no le importó el resultado de Alianza ante Independiente ya que sacó conclusiones

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, habló tras la derrota ante Independiente de Avellaneda-Argentina 2-1 por la Serie “Río de la Plata” en Montevideo-Uruguay, y señaló que quedó satisfecho con lo que observó del equipo a pesar del resultado.

«En estos partidos el resultado poco me interesa y tampoco me molesta, cuando veo reflejado lo que quería y hoy (sábado) lo vi. Observé a Paolo sacando la pelota en nuestra área y eso para mí con todo lo que trabajamos estos días, con toda la carga y el objetivo que nos pusimos del partido, estar siempre juntos y defender, creo que es positivo», señaló Guede.

Sobre la decisión de alinear a Jairo Vélez de lateral derecho comentó: «No tenía otro, tenía a Estrada, pero estaba tocado y no sabía cómo iba a reaccionar porque era su primer partido después de la lesión. Me parece que lo hizo muy bien, me gustó porque creo que lo puede hacer tranquilamente».

Añadió: «Dependiendo el rival, dependiendo como estén, tengo variantes arriba que nos pueden ayudar en cualquier momento. Creo que pueden jugar los dos juntos, o jugar uno, pero creo que estamos bien», consideró.

Sobre los trabajos de pretemporada explicó: «Desde que empezamos lo único que trabajamos fue la parte defensiva, ser un equipo corto, recuperar rápido, presionar y creo que hoy se vio, es muy satisfactorio lo que buscaba en este partido inicial».

Por último, se refirió a Luis Advíncula: «Llegó el sábado, domingo lo hice entrenar un rato y el lunes seguramente se incorporará con todos sin ningún tipo de problema», adelantó.