Pablo Guede dijo que no le importó el resultado de Alianza ante Independiente ya que sacó conclusiones

Diario UNO - CH
Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, habló tras la derrota ante Independiente de Avellaneda-Argentina 2-1 por la Serie “Río de la Plata” en Montevideo-Uruguay, y señaló que quedó satisfecho con lo que observó del equipo a pesar del resultado.

«En estos partidos el resultado poco me interesa y tampoco me molesta, cuando veo reflejado lo que quería y hoy (sábado) lo vi. Observé a Paolo sacando la pelota en nuestra área y eso para mí con todo lo que trabajamos estos días, con toda la carga y el objetivo que nos pusimos del partido, estar siempre juntos y defender, creo que es positivo», señaló Guede.

Sobre la decisión de alinear a Jairo Vélez de lateral derecho comentó: «No tenía otro, tenía a Estrada, pero estaba tocado y no sabía cómo iba a reaccionar porque era su primer partido después de la lesión. Me parece que lo hizo muy bien, me gustó porque creo que lo puede hacer tranquilamente».

Añadió: «Dependiendo el rival, dependiendo como estén, tengo variantes arriba que nos pueden ayudar en cualquier momento. Creo que pueden jugar los dos juntos, o jugar uno, pero creo que estamos bien», consideró.

Sobre los trabajos de pretemporada explicó: «Desde que empezamos lo único que trabajamos fue la parte defensiva, ser un equipo corto, recuperar rápido, presionar y creo que hoy se vio, es muy satisfactorio lo que buscaba en este partido inicial».

Por último, se refirió a Luis Advíncula: «Llegó el sábado, domingo lo hice entrenar un rato y el lunes seguramente se incorporará con todos sin ningún tipo de problema», adelantó.

