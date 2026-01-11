MEF quiere enterra a Petroperú: Decreto de Gobierno siembra caos e incertidumbre en la principal empresa energética del país

Retiro de la calificación de Fitch Ratings abre la puerta a un castigo en cadena de otras

clasificadoras internacionales.

 La falta de rumbo, el Decreto de Urgencia y el silencio oficial ponen a Petroperú al borde del colapso financiero.

 Analistas advierten impacto en el riesgo país y denuncian un debilitamiento deliberado de la empresa estatal para facilitar su entrega.

La agencia internacional Fitch Ratings decidió retirar la calificación crediticia de Petroperú, una señal de alarma que golpea directamente la credibilidad financiera de la empresa estatal y del propio

Estado peruano. La decisión no es un hecho aislado ni técnico: es la consecuencia

directa de la incertidumbre extrema generada por el gobierno a través del Decreto de Urgencia que reorganiza —y en la práctica pone en duda— la continuidad y el modelo de la

petrolera estatal. Según analistas del mercado, la salida de Fitch del seguimiento de Petroperú deja a la empresa en una situación de opacidad financiera, sin un horizonte

claro sobre su gobierno corporativo, su estructura de deuda ni su rol estratégico en el sector energético nacional. Esta situación eleva el riesgo percibido por inversionistas y acreedores, encarece cualquier financiamiento futuro y debilita la posición del país frente a los mercados internacionales.

EFECTO DOMINÓ EN LAS

CLASIFICADORAS

La preocupación no se limita a Fitch. Especialistas advierten que otras agencias calificadoras podrían seguir el mismo camino, retirando o degradando sus evaluaciones ante la falta de información clara y la inestabilidad institucional creada por el propio Ejecutivo. En el lenguaje financiero, la señal es inequívoca: nadie sabe qué pasará con Petroperú.

El Decreto de Urgencia, presentado por el gobierno como una “reorganización”, no vino acompañado de estudios técnicos públicos, ni de un plan financiero creíble, ni de garantías

para los acreedores. Por el contrario, ha abierto la puerta a escenarios de fragmentación, cesión de activos o privatización encubierta, generando desconfianza dentro y fuera del país.

RIESGO PAÍS Y SOBERANÍA

ENERGÉTICA EN JUEGO

La pérdida de confianza en Petroperú no solo afecta a la empresa. Golpea el riesgo país, pone presión sobre los bonos soberanos y amenaza la seguridad energética nacional. Petroperú no es una empresa cualquiera: es un actor clave en el abastecimiento de combustibles, en la operación de la Refinería de Talara y en la presencia del Estado

en un sector estratégico. Para diversos sectores políticos, sindicales y técnicos, el retiro de la calificación por parte de Fitch es la prueba más clara del

fracaso de la política del gobierno hacia Petroperú.

En lugar de fortalecerla, la ha colocado al borde del abismo financiero, debilitándola frente a intereses privados y dejando al país expuesto a un mayor costo económico y social.