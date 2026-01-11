Líder Inter de Milán dejó dos puntos en casa al igualar con Nápoles 2-2 en el Calcio Italiano

En el partido más importante de la fecha 20 de la Serie “A” de Calcio Italiano, el líder Inter de Milán igualó en casa ante el Nápoles 2-2, manteniendo la ventaja de cuatro puntos sobre su rival de ayer y la Roma, y tres sobre su escolta AC Milán. Pese a estar dos veces arriba en el marcador los interistas, no pudieron mantenerla y los napolitanos lograron igualar y llevarse un punto fuera de casa.

El primer tiempo acabó con empate a un gol por lado. Abrió la cuenta Federico Dimarco a los 9’ para Inter, pero el escocés McTominay a los 26’ empató transitoriamente para la visita. En el complemento, el turco Hakan Calhanoglu de penal a los 73’ puso arriba otra vez al Inter, pero apareció nuevamente el escocés McTominay a los 81’ decretó el definitivo 2-2 en el marcador.

Otros Resultados: Lecce 1 Parma 2; Fiorentina 1 AC Milán 1; Verona 0 Lazio 1. Partidos del Lunes: Genoa-Cagliari; Juventus-Fiorentina. Principales Posiciones: Inter de Milán 43; AC Milán 40; Nápoles 39; Roma 39; Juventus 36; Como 34; Atalanta 31; Lazio 28; Bolonia 27; Udinese 26.