LAAC 2026: Todas las miradas puestas en los jugadores peruanos a una semana del evento en el Lima Golf Club

A menos de una semana del inicio de la undécima edición del Latin America Amateur Championship, el foco de atención comienza a posarse con fuerza sobre los jugadores locales, quienes enfrentarán una oportunidad histórica de competir en casa en el campeonato amateur más prestigioso de la región.

Del 15 al 18 de enero, el Lima Golf Club será el escenario donde los golfistas peruanos buscarán capitalizar no solo su conocimiento del campo, sino también el impulso emocional de jugar ante su público, familia y amigos.

Además, deberán controlar la presión de competir por los premios más importantes para un jugador aficionado, ya que el ganador del LAAC 2026 obtendrá una invitación para disputar el Masters Tournament en Augusta National Golf Club y exenciones para participar en The 154th Open en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills.

La representación peruana estará integrada por una camada de golfistas que combina proyección y experiencia competitiva, y que tendrá el desafío de capitalizar la ventaja de competir en un escenario que conocen a la perfección. Rafael Claux, Tiago Ledgard, Christian Muñoz, Patrick Sparks, Mauricio Tello y Jaime Yzaga serán los encargados de defender los colores del país anfitrión en el Latin America Amateur Championship 2026.

“El LAAC es un torneo que te trata como profesional y en el que el nivel competitivo es muy alto; te sirve para medirte con los mejores aficionados de la región. Este campeonato me abrió muchas puertas: haber sido segundo el año pasado me dio oportunidades de jugar eventos que nunca hubiera imaginado, incluyendo las etapas clasificatorias finales para The Open y el U.S. Open, además de poder disputar The Amateur Championship, lo que me ha dado una experiencia que no tiene precio”, explicó Sparks, destacando el impacto que tuvo el certamen en su carrera.

De cara a una nueva edición, el subcampeón del LAAC 2025 se refirió a su enfoque: “Para este año me he preparado muy bien y trato de no ponerme un resultado como objetivo. Es un torneo que se vive con mucha presión, por eso voy a intentar manejar mis expectativas, pensar solamente en jugar y dejar que la semana transcurra”, concluyó Sparks.

En tanto, Yzaga señaló: “Me vengo preparando desde hace mucho en la universidad, entrenando mucho en el gimnasio y conversando con mis coaches y compañeros; no veo la hora de llegar a Lima. Siento que tengo que dejar las expectativas de lado y concentrarme en lo que puedo controlar. Sé que cuando me genero mucha expectativa siento más presión, por eso voy a tratar de disfrutar y dejar que los resultados lleguen por sí solos”.

Más allá de lo deportivo, el joven que regresa al LAAC tras su presencia en 2023 en Puerto Rico destacó el valor del torneo y el apoyo familiar en su formación: “Va a ser muy importante poder mostrarles a los jóvenes de Perú lo increíble que es formar parte de un torneo como el Latin America Amateur Championship. Mi papá me ha ayudado a entender cómo competir, cómo comportarme en el campo y a afrontar diferentes situaciones, especialmente cuando son adversas. Él me ha enseñado mucho y estoy muy agradecido por sus consejos”.