Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga Alemana en goleada al Wolfsburgo 8-1

Con la presencia del volante peruano-alemán Felipe Chávez en los últimos siete minutos, Bayern Múnich no tuvo piedad y arrolló a Wolfsburgo por 8-1 en la fecha 16 de la Bundesliga alemana, en un partido disputado en el Allianz Arena. Con esta victoria, Bayern Múnich llegó a 44 puntos y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que Wolfsburgo se quedó con 15 unidades, en el puesto 14.

Los goles del equipo bávaro fueron anotados por Kilian Fischer (en contra, 5′), Luis Díaz (30′), Michael Olise (50′ y 76′), Moritz Jenz (en contra, 53′), Raphael Guerreiro (68′), Harry Kane (69′) y Leon Goretzka (88′).

Chávez ingresó a los 83 minutos en reemplazo del francés Michael Olise, quien anotó dos goles en la goleada del Bayern, y con ello el mediocampista peruano-alemán oficialmente debutó en la liga alemana.

Recordemos qué a mitad de semana, Felipe Chávez, hijo de padre peruano y madre alemana, ingresó al inicio del segundo tiempo en el amistoso ante Red Bull Salzburgo de Austria, y en apenas 37 minutos en cancha aportó un gol y una asistencia.