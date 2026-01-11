‘Caballero Boxing’ marca peruana que le hace pelea a los grandes con zapatillas de boxeo(VIDEO)

Henry Caballero Salva, siempre quiso tener un negocio propio, aprovecho los ahorros cuando fue Infante de Marina, seguridad y ahora fabrica zapatillas de boxeo a grandes campeones del ring

En un mundo lleno de sueños y desafíos, hay historias que nos inspiran y nos demuestran que, con valentía y perseverancia, cualquier meta es posible. Así lo demuestra Henry Caballero Salva, un Infante de Marina y posteriormente agente de seguridad que cambió la seguridad de un sueldo fijo por el desafío de emprender. Tras dejar su trabajo y perseguir un sueño, aprovechó unos ahorros para estudiar Industria del Calzado en Senati, con el apoyo siempre de la familia y sus padres: Vicenta Salva y Pedro Caballero, para apostar por el mundo del calzado deportivo.

Viste a grandes campeones

A pesar de sufrir un robo que le arrebató su producción, se levantó más fuerte. Hoy, ‘Caballero Boxing’ ha vestido a cientos de púgiles, profesionales y noveles, y tiene su frase: “Peleador nacional que vista ‘Caballero Boxing’, gana la pelea”: entre los que destacan: Pantera Zegarra, Jayro Morán, Carlos Mina, Eduardo ‘El Chino’ Ajito, y a grandes peleas de Stremears: Celebrety Combat.

La constancia y perseverancia siempre ha sido mi camino, logramos sobrevivir a la pandemia que se llevó a mi hermano.

“A pesar de la dificultades, siempre creí en mí mismo, y a pesar de los inconvenientes y la familia salí adelante. Tengo una hermosa pareja, y dos hijos, Jhon que está trabajando en EE.UU y Rodrigo de 18 quién vive mi sueño de ser un gran campeón de box.

“Si siempre soñé con ser boxeador, cuando estuve en la Marina en el año 90, pero por cosas de la vida, no sucedió, tengo un mal, sufro de Neuropatía Diabética. Ahora, mi último hijo Rodrigo en su categoría peso ligero, desea convertirse en campeón de box, cuenta con todo mi apoyo, y siempre lo guio con mis consejos”, indica Caballero.

Alta Calidad

Caballero Boxing, diseña y fabrica zapatillas de boxeo personalizadas, con lo últimos diseños para los deportes de combate. “Mi calzado tiene diseño, soporte y durabilidad para atletas, con tecnologías específicas para cada estilo de combate. Las botas estabilizan los tobillos y proporcionan un mejor equilibrio. Junto con una suela adherente, permiten a los boxeadores poner todo el peso de su cuerpo”, apunta Henry Caballero.

Y es que los materiales de botas de boxeo deben ser muy resistentes y, al mismo tiempo, muy ligeros, para facilitar el movimiento de las piernas.

“Diseñados pensando en la comodidad del atleta, estos zapatos cuentan con una estructura transpirable y un cuello acolchado. Esto garantiza un ajuste perfecto”, puntualiza emprendedor quién sabe que pelea con grandes marcas deportivas internacionales. Aunque tiene un as bajo la manga: “Mis zapatillas ‘Caballero Boxing’ son cómodas, resistentes y con un precio a la medida”.

Puedes encontrar ‘Caballero Boxing’ en todas las redes sociales, personaliza tu marca, personaliza tu éxito en el ring.