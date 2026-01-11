Barcelona retuvo el título de la Supercopa de España al derrotar a Real Madrid 3-2 en Yeda

Mantuvo la supremacía en ese torneo. F.C. Barcelona ha retenido el título de campeón de la Supercopa de España, al vencer en emociónate partido al Real Madrid, cotejo desarrollado en el King Abdullah Sports City de Yeda, y el arbitraje de español Jose Luís Munuera, que expulsó en el final a Frankie de Jong del “Barza” por dura entrada a Mbappé.

En el primer tiempo que tuvo un ritmo frenético, llegaron cuatro goles en los últimos 10’ de juego. Abrió la cuenta el brasileño Raphinha a los 36’ para el “Barza” con un remate cruzado, pero su compatriota Vinicius Jr a los 45’ en gran jugada individual. Otra vez los catalanes se fueron arriba con tanto de Robert Lewandowski a los 49’, pero en la última jugada Gonzalo García a los 51’ puso el 2-2 parcial.

En el complemento, y con varios cambios en ambos equipos, resaltando la vuelta de Kylian Mbappé, a los 73’en el Madrid, apareció otra vez Raphinha para desnivelar el marcador para los azulgranas, con un remate que hizo pegar el balón a Asencio y cambiar en algo la trayectoria del mismo y vencer a Courtois, decretando el 3-2 final.

ALINEACIONES

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric (Martín), De Jong, Pedri (Olmo); Lamine Yamal (Araujo), Lewandowski (Ferran)y Raphinha (Rashford). DT: H. Flick.

REAL MADRID: Courtois; Valverde (Guler), Asencio, Huijsen (Alaba), Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Cevallos), Bellingham; Rodrygo, García (Mbappé) y Vinícius Jr (Mastantuono). DT: X. Alonso.

ÁRBITRO: José Luís Munuera (España)