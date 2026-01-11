Alianza Lima se estrenó con derrota en el 2026 al caer ante Independiente 2-1 en la Serie «Río de la Plata»

No fue el debut esperado. Alianza Lima debutó con derrota en el Torneo Serie «Río de la Plata» en Montevideo-Uruguay, al perder ante Independiente de Avellaneda-Argentina por 2-1, tras comenzar ganando con el gol de Alan Canetro. Lo lamentable además del revés en el resultado, fue la lesión tempranera de Fernando Gaibor, que causa alarma en el cuerpo técnico del entrenador Pablo Guede.

Guede empleó dos formaciones distintas en ambos tiempos, buscando ver el rendimiento en su gran mayoría de jugadores, a excepción de Luis Ramos y Luis Advíncula, que vieron el cotejo desde las tribunas del Estadio Parque Viera.

Todos los goles fueron en el complemento. Abrió la cuenta Alan Cantero a los 55′ aprovechando un buen centro desde la izquierda y con remate bajo mandó el balón a la red y era el 1-0 para Alianza Lima. Sin embargo, el «Rojo» (de blanco hoy) reaccionó y lo dio vuelta con tantos de Abaldo a los 61′ y Montiel a los 69′ batiendo al arquero Alejandro Duarte, quien reemplazó al titular Guillermo Viscarra.

Alianza Lima alineó así: Viscarra (Duarte); Zambrano (Chávez), Garcés (Antony), Trauco; Gaibor (J. Castillo-Burlamaqui), Aquino (Cari), Vélez (Estrada), Peña (Motta), E. Castillo; Girotti (Cantero) y Guerrero (Gentile).