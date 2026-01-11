Algo huele mal en Programa de Alimentación Escolar. Señalan que convocatoria para el 2026 es un fracaso y piden renuncia de directora en exQaliwarma

Se cansaron. Los postores del nuevo programa denominado Programa de Alimentación Escolar (PAE), dependiente del Ministerio de Desarrollo en Inclusión Social (MIDIS) calificaron la convocatoria realizada para el año 2026, como un rotundo fracaso.

Pese a haber buscado el diálogo en varias oportunidades y haber promovido una mesa de diálogo en busca de soluciones, los postores señalaron que existe una problemática enorme que los directivos del PAE (ExQaliwarma), encabezado por su directora ejecutiva que no han querido revisar. “Por ejemplo han diseñado un proceso de certificación fuera de la realidad, debido a la mínima disponibilidad de inspectores acreditados. No han contado con la limitada disponibilidad de productos en el mercado de consumo masivo, con productos como la chalona, harina de maca gelatinizada, arroz fortificado, cereales entre otros… La directora que no quiere cambiar las reglas de juego ha estructurado la normativa desde la comodidad de sus oficina desconociendo la realidad de nuestros pueblos”, señaló Hernán Vásquez, vocero de los emprendedores que proveen de alimentos en la modalidad ‘Comida caliente´.

Los empresarios inscritos para proveer de alimentos al PAE sostienen que se reunieron con la Directora Ejecutiva, Saby Marisol Mauricio, debido a que el proceso de convocatoria ha sido declarado desierto en muchas regiones. Pese al peligro de desabastecimiento para más de 4 millones de escolares, Mauricio adelantó continuarían con el proceso invitando de forma personalizada a cada empresa inscrita. “Los postores creemos que – por su incapacidad – la directora debe dar un paso al costado, le hemos explicado lo que sucede, pero no admite que el proceso de compras para el año 2026 es un desastre. Las condiciones actuales del proceso demuestran falta de profesionalismo e indiferencia con nuestros niños más vulnerables” sostuvo el vocero de los postores acreditados.